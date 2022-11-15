Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 15 Kasım Salı 2022

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15 Kasım Salı 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,02 artışla 1.054,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.039,37, en yüksek 1.054,73 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.054,39 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 21.10.2022 tarihinde 965,85 ile son bir ayın en düşük, 12.11.2022 tarihinde ise 1.058,73 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.058,17 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,6016 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 01:26 itibarıyla %0,23 azalışla 18,5606 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5015, en yüksek 18,6422 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,6007 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 31.10.2022 tarihinde 18,3767 ile son bir ayın en düşük, 19.10.2022 tarihinde ise 18,7351 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,5606 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 19,2223 ile başlayan Euro kuru, saat 01:26 itibarıyla %0,14 azalışla 19,1937 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 19,1054, en yüksek 19,3056 seviyelerini gören Euro, günü 19,2227 seviyesinde kapattı. Euro, 21.10.2022 tarihinde 17,9901 ile son bir ayın en düşük, 14.11.2022 tarihinde ise 19,3056 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 19,1937 TL'ye karşılık gelmektedir.

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