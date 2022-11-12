Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 13 Kasım Pazar 2022

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13 Kasım Pazar 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,02 artışla 1.054,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.039,37, en yüksek 1.054,73 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.054,39 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 21.10.2022 tarihinde 965,85 ile son bir ayın en düşük, 12.11.2022 tarihinde ise 1.054,73 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.054,17 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,5863 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:07 itibarıyla %0,63 azalışla 18,4705 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4972, en yüksek 18,6138 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5880 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 31.10.2022 tarihinde 18,3767 ile son bir ayın en düşük, 19.10.2022 tarihinde ise 18,7351 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,4705 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,8518 ile başlayan Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %1,95 artışla 19,2202 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,8141, en yüksek 19,2308 seviyelerini gören Euro, günü 19,2209 seviyesinde kapattı. Euro, 21.10.2022 tarihinde 17,9901 ile son bir ayın en düşük, 11.11.2022 tarihinde ise 19,2308 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 19,2202 TL'ye karşılık gelmektedir.

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