Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 9 Kasım Çarşamba 2022

9 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları, bugün 9 Kasım Çarşamba çeyrek altın kaç lira oldu?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika çeyrek altın düşecek mi? sorularının tüm cevabı haberimizin detayında...

9 Kasım Çarşamba 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 995,39 ile başlayan Gram Altın, saat 20:55 itibarıyla %2,88 artışla 1.023,76'dan işlem görüyor. Dün en düşük 994,39, en yüksek 996,14 seviyelerini gören Gram Altın, günü 994,39 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 21.10.2022 tarihinde 965,85 ile son bir ayın en düşük, 08.11.2022 tarihinde ise 1.026,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.023,76 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,4906 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:54 itibarıyla %0,55 artışla 18,5795 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4462, en yüksek 18,6584 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,4998 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 31.10.2022 tarihinde 18,3767 ile son bir ayın en düşük, 19.10.2022 tarihinde ise 18,7351 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,5795 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,5367 ile başlayan Euro kuru, saat 20:55 itibarıyla %1,14 artışla 18,7467 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,3801, en yüksek 18,6524 seviyelerini gören Euro, günü 18,5341 seviyesinde kapattı. Euro, 13.10.2022 tarihinde 17,9087 ile son bir ayın en düşük, 27.10.2022 tarihinde ise 18,8400 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,7467 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©