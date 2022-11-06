Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 Kasım Pazartesi 2022

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7 Kasım Pazartesi 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 975,37 ile başlayan Gram Altın, saat 18:08 itibarıyla %2,60 artışla 1.000,79'dan işlem görüyor. Dün en düşük 975,36, en yüksek 975,58 seviyelerini gören Gram Altın, günü 975,58 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 21.10.2022 tarihinde 965,85 ile son bir ayın en düşük, 07.10.2022 tarihinde ise 1.031,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.004,09 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,6158 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:08 itibarıyla %0,02 azalışla 18,6107 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,6017, en yüksek 18,6608 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,6173 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 31.10.2022 tarihinde 18,3767 ile son bir ayın en düşük, 07.10.2022 tarihinde ise 18,7414 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6107 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,1682 ile başlayan Euro kuru, saat 18:08 itibarıyla %1,56 artışla 18,4609 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1335, en yüksek 18,3971 seviyelerini gören Euro, günü 18,1742 seviyesinde kapattı. Euro, 13.10.2022 tarihinde 17,9087 ile son bir ayın en düşük, 27.10.2022 tarihinde ise 18,8400 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,4609 TL'ye karşılık gelmektedir.

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