Altın Fiyatları ve Döviz Kurları Dolar çıldırdı! 06 Mayıs 2020 çarşamba Döviz kurları ve Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Altın Fiyatları ve Döviz Kurları Dolar çıldırdı! 06 Mayıs 2020 çarşamba Döviz kurları ve Altın Kaç Lira Oldu? Çeyrek altın kaç lira? Merkez bankası dolara neden müdahale etmiyor? Faiz kararının ardından dolar yükselişe geçmesi normal mi? Dolar altın neden yükseliyor? Dolar saltanatı yıkılıyor mu ? İşte Detaylar

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. 06 Mayıs 2020 Çarşamba saat 15.00 itibarıyla Dolar kuru 7,15'in Altının gram fiyatı ise 391 liranın üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın Dolar'da yükselişin devam etmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

11 Mart Pazartesi günü piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları;

Gram seçeneğinde alış 389, satış 392,

Çeyrek altın seçeneğinde alış 660, satış 670,

Yarım altın seçeneğinde alış 1260, satış 1290,

Cumhuriyet altını seçeneğinde alış 2580, satış 1625 lira olarak seyrediyor.

Doların bu kadar yüksek seviyere çıkması özellikle gıda sektörü başta olmak üzere her ürüne zam üstüne zam yapacakları anlamına geliyr buda enflasyonu çok olumsuz yönde etkileyecektir. Hükemetin dolara bir an önce müdahle etmesi gerekiyor gerekiyorsa bu dolar ile alım sarım artık yasaklanmalı ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde dolardaki artış tl nin değer kaybetmesine ve insanların birazdaha fakirleşmesine neden olmaktadır. Amerikanın parası olan dolar nasıl olurda amerika bu kadar zor bir süreçte korona ile savaşırken ekonomileri bozulmuşken yükselir anlaşılır gibi değil neden merkez bankası dolara müdahale edemiyor !!!!