Altın tüm dünya üzerinde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından oldukça talep gören bir yatırım aracıdır. Peki, Altın Fiyatları Neye Göre Nasıl Belirleniyor?

Fiksing denen bir yöntemle Londra Metal Borsası’nda külçe altının fiyatı belirlenirken kurumsal yatırımcıların daha çok tercih ettiği Vadeli Altın Kontratları ise ağırlıklı olarak New York COMEX’te işlem görüyor. Altın fiyatının belirlenmesi sürecini ve fiyatı etkileyen faktörleri detaylı bir şekilde incelemeden önce altının da içerisinde bulunduğu bazı değerli metalleri kısaca tanıtmakta fayda görüyoruz.

Gümüş: Her ne kadar takı/mücevherat olarak kullanılsa da ağırlıklı olarak kullanım alanı endüstriyeldir. Bu yüzden endüstriyel arz/talep gümüş fiyatının oluşmasında ağır basmaktadır. Yeni teknolojiler gümüşün endüstriyel kullanım alanlarını etkilediğinden gümüş fiyatlarının hareketliliğini de artırmaktadır. Elektrikli ev aletleri, piller, tıbbi cihazlar, iletkenler içerisinde gümüş kullanılan başlıca endüstriyel ürünlerdir. Gümüşün fiyatı da ağırlıklı olarak Londra Metal Borsası ve New York Vadeli İşlemler Borsası’nda belirlenmektedir. Gümüşün fiziksel ölçüsü ve fiyatı altın gibi ons üzerinden ve dolarla ifade edilmektedir.

Platin, ağırlıklı olarak endüstriyel kullanımı olan bir diğer değerli metaldir. Otomotiv endüstrisinde çokça kullanılan platin aslında altına göre daha nadir bulunan bir metal olarak uzun yıllar altından çok daha değerliydi. Son yıllarda altına yatırımcı ilgisinin artması ile oluşan 1,900 Dolar/Ons fiyat seviyesi platinin 880 dolar/ons fiyatına göre oldukça yukardadır. Bugüne kadar yer üstüne çıkarılan platinin toplam miktarının 10,000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Paladyum da ağırlıklı olarak endüstriyel kullanımı olan nadir bir değerli metaldir. Otomotiv sektörü, elektronik cihazlar ve dişçilik paladyumun başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Güncel fiyatı 2,270 Dolar/Ons civarında olan paladyum, 2015 yılı sonunda 680 Dolar/Ons seviyelerinde idi. Yıllık toplam üretimin yarısı Rusya’dan, %30 kadarı ise Güney Afrika’daki madenlerden sağlanmaktadır.

Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. İstanbul Altın Borsası’na üye olan bankalar tarafından ithal edilen külçe altınlar borsada tescil edilerek büyük altın toptancıları tarafından satın alınmakta ve onlar üzerinden mücevherat işi ile uğraşan üreticilere satılmaktadır. Yatırım amacıyla tercih edilen Cumhuriyet Altını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Darphane’de üretilmekte ve piyasaya sürülmektedir.

Ülkemizde alınıp satılan gram altın, Cumhuriyet Altını ve külçe altın fiyatları uluslararası spot ve vadeli piyasalarda oluşan altının ons fiyatı ve Dolar/Türk Lirası paritesi ile TL cinsinden belirlenmektedir. 2020 yılına 1,520 Dolar/Ons seviyelerinden başlayan altının sene başından ekim sonuna değer artışı dolar bazında yaklaşık %25 civarındadır. TL bazında ise doların da TL karşısında değer kazanması ile yılbaşından Ekim sonuna getiri %72 olmuştur. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebi ile altın fiyatlarında büyük artış görülmüştür. Dünyada yıllık ortalama fiziksel altın talebi 4,000 ton civarında olup altın fiyatının belirlenmesinde çok daha yüksek hacimlerin geçtiği vadeli piyasalar etkili olmaktadır.