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Altın Dolar ve Euro'da Sert Düşüş devam ediyor Herkes elinde ne var ne yok bozduruyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 10 Kasım Salı 2020

10 Kasım Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 485 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 795 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.97'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,95'ye düştü. euro ise haftaya 10,11 tl den başlasada berat albarak'ın istifasından sonra 9,50 seviyesine geriledi..

Altın Dolar ve Euro'da Sert Düşüş devam ediyor Herkes elinde ne var ne yok bozduruyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 10 Kasım Salı 2020
09 Kasım 2020 Pazartesi 22:57

 

Pazar akşamı berat albayrak'ın istifa haberinden sonra altın dolar euro değer kaybetmeye düşmeye devam ediyor..

Pazartesi gününe sert düşüşle başlayan altının gram fiyatı, salı saat 08,15 itibarıyla 485 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtsede hazine ve maliye bakanı berat albayrağın istifasından sonra piyasalar resmen çakıldı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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