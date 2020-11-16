Altın Dolar ve Euro'da Düşüş devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 17 Kasım Salı 2020

17 Kasım Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 461 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 756 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.65'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,61'e düştü. euro ise haftaya 10,11 tl den başlasada berat albarak'ın istifasından sonra 8,98 seviyesine geriledi..

Pazar akşamı berat albayrak'ın istifa haberinden sonra altın dolar euro değer kaybetmeye düşmeye devam ederken yeni bakan ataması yapıldıktan sonra altın dolar euro tekrar yükselişe geçti Pazartesi gününe sert düşüşle başlayan altının gram fiyatı, salı saat 08,15 itibarıyla 461 lira seviyesinde seyrediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtsede hazine ve maliye bakanı berat albayrağın istifasından sonra piyasalar resmen çakıldı. Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©