Altılı masanın kaldıracağı kurumlar ve projeler

Ortak Mutabakat Metni'ni açıklayan altılı masa, ekonomiden eğitime, sağlıktan yönetime kadar pek çok alanda atılan adımları kaldıracak.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir zaman kala siyasette gündem yoğunlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran muhalefet, henüz adayını belirleyebilmiş değil.

Adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada bugün Ortak Politikalar Metni açıklandı.

Aday bilmecesi sürerken Ortak Mutabakat Metni'ni açıkladılar

Masanın liderleri, üzerinde anlaşma sağladıkları mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu.

Metinde hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, ekonomi, finans ve istihdam, AR-GE, girişimcilik, eğitim-öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma ve göç politikaları olmak üzere birçok konu ele alındı.

Ele alınan konularda kurulacak ve yapılacaklar kadar kapatılacak kurumlar ve kaldırılacak projeler de dikkat çekti.

Buna göre ekonomi, ulaşım, enerji ve eğitimde atılan birçok adıma son verilecek.

İptal edilecek veya kaldırılacak projeler

İptal edilecek veya kaldırılacak proje ve uygulamaların listesi şu şekilde:

- Kanal İstanbul projesi iptal edilecek.

- Kur Korumalı Mevduat hesabı açılışı durdurulacak, açık hesaplar vade sonunda kapatılacak.

- Varlık Fonu kapatılacak.

- Çoklu baro kapatılacak.

- Bakan yardımcılıkları kaldırılacak.

- Kayyum uygulaması kaldırılacak.

- Fiyat İstikrarı Komitesi kaldırılacak.

- Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (EPDK) yetki alanına son verilecek.

- Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak.

- LGS sınavı kaldırılacak.

- Yapımı süren şehir hastaneleri durdurulacak. Yenileri yapılmayacak.

- Cumhurbaşkanının kanunlar üzerindeki veto yetkisi kaldırılacak.

- Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak.

- Anayasa Mahkemesi üyeliklerine atama yapılması kaldırılacak.

- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler kaldırılacak.

- Merkez Bankası'nın İstanbul'daki birimleri kapatılarak Ankara'ya taşınacak.

- Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak.