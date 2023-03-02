Altılı masa pazartesi günü bir kez daha toplanacak

12'nci kez toplanan altılı masanın önümüzdeki pazartesi günü bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.

Altılı masa 12'nci kez Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıda ana gündem maddesi Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi.

Çalışmalarını bu kapsamda yürüten muhalefet partileri, bir kez daha toplanacak.

Pazartesi yine görüşecekler

Liderler bugünkü toplantıdan sonra pazartesi günü tekrar buluşmak üzere anlaştılar.

Bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu toplanacak

Ayrıca cumartesi günü İyi Parti Genel İdare Kurulu da toplanacağı öğrenildi.

Öte yandan altılı masanın toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı.

"Adayımız ve geçiş süreci yol haritasında ortak bir anlayışa ulaştık"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz