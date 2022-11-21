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Altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını yılbaşından sonra açıklayacak

Cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşamayan altılı masa seçimin açıklanacağı tarihi öne sürerken, 'Adayımızı yeni yılda açıklayacağız' mesajları gelmeye başladı.

Altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını yılbaşından sonra açıklayacak
Kamusaati
Kamusaati
21 Kasım 2022 Pazartesi 13:50

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Cumhur İttifakı'nda seçim planlaması ve sorunların çözümüne yönelik adımlar atılırken, Millet İttifakı'nda hala adaylık tartışması yaşanıyor.

Öyle ki Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada çatlak, günden güne derinleşiyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakılmaması altılı masayı gerdi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İyi Parti'nin tavrı, CHP ile iplerin gerilmesine neden oluyor.

Hal böyleyken altılı masanın ortaklarından olan Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Almanya’nın Duisburg kentinde düzenlenen “Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle” toplantısında gazetecilere açıklamalar yaptı.

"Kararımız seçim tarihi belli olduktan sonra adayımızı açıklamak"

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak.” dedi.

"Yılbaşından sonra açıklama yapabiliriz"

Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, “Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz.” diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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