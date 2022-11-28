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Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigan tutuklandı

Göztepe ile Altay karşılaşmasında sahaya girerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile öldüresiye vuran zanlı tutuklandı.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigan tutuklandı
Kamusaati
Kamusaati
28 Kasım 2022 Pazartesi 20:14

Dün gece Türk futbol tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı.

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde ortalık karıştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede ambulans şoförlerinin stata soktuğu belirlenen işaret fişekleri rakip trübüne fırlatıldı.

Sahaya girip direkle kaleciye vurdu

Fişeğin isabet ettiği bir kişi ağır yaralanınca sahaya ambulanslar girdi.

Durum kontrolden çıktığı anlarda bir holigan sahaya girdi ve elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

Trübünlerden sonra bir anda saha da karıştı.

Tutuklandı

Olaya müdahale eden güvenlik güçleri ve futbolcular saldırganı etkisiz hale getirdi.

Olayın hemen ardından sokaklar da karıştı.

Çıkan olaylarda kaleci Ozan'ı yaralayan Mehmet Nihat A. ile birlikte 21 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye getirildi.

Saldırgan Mehmet Nihat A.'nın kullandığı korner direği silah sayıldı.

Saldırgan 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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