Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in PKK kanalına çıktığını ifşa etti!

Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, son günlerde yaptığı açıklamalar ve tehdit söylemleriyle sık sık eleştirilen CHP'li Özgür Özel'in PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamaları ifşa etti.
Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, son günlerde yaptığı açıklamalar ve tehdit söylemleriyle sık sık eleştirilen CHP'li Özgür Özel'in PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamaları ifşa etti. Alpay Özalan kendisi hakkında 'CHP'ye çağırsak, gelir CHP'li olur.' açıklamasını yapan CHP'li Özel'e 'Terör örgütü Pkk'nın kanalı çağırınca koşa koşa giden çapsız, ben sen miyim ki her çağırıldığım yere gideyim?' ifadeleriyle yanıt verdi.
PKK KANALINA ÇIKMIŞ!
Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarda bulunduğu PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'nın PKK yandaşı paylaşımlarını ifşa etti.