Almanya'ya Kayserili plaka ile giden hemşehrimize şok ceza!

Almanyaya Türk plakalı araba ile gidilir mi, yurtdısında Türk plakalı araç ile gezmenin cezası

Buyrun...birde burdan bakın..Almanya,Fransa ya da diğer tüm ülkelerden Türkiye'ye giriş yapıp, özgürce yabancı plakalarla dolaşılabilirken,Kayseri'den Hamburg'a 38 AF 163 plakalı aracı ile giden Faruk Koçak,tam 4 bin euro yani yaklaşık 30 bin Türk lirasına yakın ceza yedi!

"Almanya’da ikamet edenlerin Türkiye plakalı araçla dolaşma hakkı olmadığını vergi cezası ödeyerek öğrenen Koçak, “Benim durumumda olan kişilere tavsiyem, Almanya’ya Türkiye plakalı aracınızla gelmeyin” dedi.

ŞAKA GİBİ CEZA 4 BİN EURO

Aman siz siz olun TR plakalı aracınızla Almanya'ya gitmeyin.Gümrük polisi anında cezayı kesiyor.Aynı zamanda Alman vatandaşı da olan Faruk Koçak, böyle bir uygulamanın olduğunu bilmediğini söyledi.Polisin yazdığı cezaya hiçbir şeyin yapılamayacağını söyleyen Koçak olayı şöyle anlattı: Seyir halindeyken Alman gümrük polisi beni durdurdu ve belgelerimi istedi. Belgeleri inceledikten sonra bu arabayı bu şekilde kullanamayacağımı söylediler. Ben de Türkiye’de soruşturup, sigorta yaptırarak geldiğimi söyledim. Benim ikametim Hamburg’da olduğu için Avrupa Birliği haricindeki yabancı plakalı bir aracı vergi ödemeden bu ülkede kullanamayacağımı belirtti. Arabanın liste fiyatı olan 17 bin euro’luk değeri üzerinden 4 bin 12 euro 99 cent bana ceza kestiler ve parayı hemen ödememi istediler. Ödemediğim takdirde arabayı bağlayacaklarını ve çekeceklerini söylediler. Evi arayarak bankadan para çekip getirmelerini istedim. Olay yerinde parayı nakit olarak ödedikten sonra beni serbest bıraktılar."

Böyle bir olay hakkında kimsenin pek fazla bilgisi olmadığını söyleyen Koçak, “Bu konuyu avukata verdik ve tam manasıyla kanunda neler olduğunu avukatımız da bilmediği için araştırıyor. Ben de 3 ay Almanya’da kalıp döneceğim için buradan araba almanın masraflı olacağından dolayı Türkiye’deki arabamla geldim. Karışık bir durum olduğu için benim durumumda olan başka kişilerin de başına bu tür olaylar gelmesin" dedi