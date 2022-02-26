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Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek

Rusya işgali altında olan Ukrayna'ya Almanya'dan destek geldi. Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek
Ömer
Ömer
26 Şubat 2022 Cumartesi 21:42

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 3. gününde her iki taraf da ağır kayıplar verirken Alman hükümeti, Ukrayna ordusuna destek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı verdi.

Böylece Batı dünyasından Ukrayna gelen askeri yardımlara Almanya da katıldı. Daha önce Litvanya, Fransa, çekya, Slovakya, İngiltere, ABD gibi ülkeler de desteğini açıklamıştı.

İşte Ukrayna'ya destek gönderen diğer ülkeler;

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, "Dün Hollandalı bakanla görüştüm. 70 Hollanda askeri Litvanya'da halihazırda bulunan birliklere katılacak" dedi. Hollanda ayrıca Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi de gönderecek.

Fransa da Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme kararı aldı. Fransa ordundan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek silah ve askeri ekipmanla ilgili planlamaların sürdüğü belirtilerek "Tahmin edileceği gibi şu anda bölgeye ekipman sevkiyatı zor bir süreç" dendi.

Çekya hükümeti de bugün Ukrayna'ya 6,8 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat gönderme kararını onayladı. Gönderilecek malzemeler arasında otomatik silahlar bulunduğu belirtilirken, Twitter'dan yapılan açıklamada "Yardımlarımız sürecek" ifadesi yer aldı.

Slovakya medyası, ülkenin Ukrayna'ya 2,6 milyon euro değerinde askeri ekipman ve 8,4 milyon euroluk yardım göndereceğini aktardı.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, İngiltere ve 25 ülkenin Ukrayna'ya daha fazla insani ve askeri yardım konusunda anlaştığını kaydetti. BBC Radio 4'e konuşan İngiliz bakan, Ukrayna'ya askeri yardım için birçok ülkeyle koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise, ABD Dışişleri Bakanlığı'na Rus işgalini püskürtmek için mücadele eden Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım talimatı verdi.

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