Almanya Federal Meclisi'nden yakıtı ucuzlatacak adım

Kabul edilen teklifle birlikte enerjideki vergi fiyatlarında indirim yoluna gidildi.

Almanya, yüksek seyreden enerji fiyatlarını düşürmek için karar aldı.

Federal Meclis (Bundestag), akaryakıtı ucuzlatacak yasa tasarısını onayladı.

Litre fiyatı düşürülüyor

Enerji vergilerini azaltmak için onaylanan tasarı kapsamında benzin, litre başına 30 sent daha az vergilendirilecek.

Değişiklik; haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayacak. Bu durum, dizelin litresine ise 14 sent daha az yansıyacak.

Pompadaki fiyat şokunu hafifletmek istiyorlar

Bild gazetesi, gelişmeyi, "Federal Meclis, pompadaki fiyat şokunu hafifletmek istiyor." şeklinde duyurdu.

Çok uluslu petrol şirketlerinin daha düşük vergileri pompalara yansıtması gerektiği, Federal Rekabet Kurumu'nun bunu daha katı önlemlerle sağlayacağı kaydedildi.

Hükümete maliyeti 3 milyar euro

Meclis'te itiraz olmadan alınan kararın, Berlin hükümetine yaklaşık 3 milyar euroya mal olmasının beklentiği notuna yer verildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerjideki tabloya ilişkin, "Amacımız net, enerji konusunda Avrupa'nın egemenliğini artırmak ve iklim hedeflerimize birlikte ulaşmak istiyoruz." dedi.

Üç ay süreyle uygulanacak

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) Federal Meclisi Üyesi Johannes Steiniger, ortaya konulan enstrümanın doğru, ancak üç aylık sürenin "çok kısa" olduğunu söyledi.

Steiniger, tedbir paketinin sona ereceği ağustos sonunda akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselmesinin beklendiğine dikkati çekti.

"Akaryakıt fiyatlarını kriz öncesi seviyeye indiriyoruz"

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Carlos Kasper, "Bu sayede akaryakıt fiyatlarını kriz öncesi seviyeye indiriyoruz." dedi.

Almanya'da benzin fiyatları, 2.10 euro düzeyinde seyrediyor. Federal Konsey'in, tasarıyı onaylaması gerekiyor.