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Almanya'dan dönen Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu karşıladı

Almanya’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası İstanbul’a döndü. Kılıçdaroğlu’nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karşıladı.

Almanya'dan dönen Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu karşıladı
Kamusaati
Kamusaati
15 Aralık 2022 Perşembe 00:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak kararı verildi. Kararın ardından sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a döndü. Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu’nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı
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