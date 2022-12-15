Almanya'dan dönen Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415 - 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL - 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi. Doğalgaz desteğinden yararlanamayan vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte doğalgazlar da açılaya başlandı. Soğuk havaların hissedilmeye başlamasıyla birlikte yüksek fatura ödemekten çekinen doğal gaz aboneleri, çareyi evin kullanılmayan odalarının peteği kapatmakta buluyor. Doğalgaz faturasının düşük gelmesi için ne yapmam lazım? Kombinin az yakması için ne yapmalıyım? Doğalgaz Kombi nasıl ekonomik en tasarruflu nasıl kullanılır? İşte doğalgazdan tasarruf etme yolları ve yöntemleri.