Almanya'da saatlik asgari ücret 12 euroya yükseltildi

Almanya'da Bakanlar Kurulu, 6 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücrete yüzde 22 zam yapıldığını açıkladı. Böylece saatlik 9,82 euro olan asgari ücret, 12 euroya yükselmiş oldu. Zamlı tarife parlamentonun onayının ardından Ekim'den itibaren uygulanacak.

Almanya'da saat başına ödenen asgari ücret 1 Ekim'den itibaren 12 euroya yükseltilecek. Bakanlar Kurulu Çarşamba günkü oturumunda Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in (SPD) asgari ücretin yükseltilmesine ilişkin tasarısını kabul etti. Böylece Bakanlar Kurulu, Başbakan Olaf Scholz'un (SPD) seçim vaatlerinden birine yeşil ışık yakmış oldu.

6 MİLYON İŞÇİ YARARLANACAK

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ZDF kanalında yayınlanan Morgenmagazin programında yaptığı açıklamada "Asgari ücreti, yoksulluğa karşı daha dirençli olması için 12 euroya yükseltiyoruz" dedi. Bakan, asgari ücretin yükseltilmesini gerekli bir adım olarak gördüğünü belirterek, artışın Almanya'da satın alma gücünü de artıracağını ifade etti. Artıştan yaklaşık 6,2 milyon işçi yararlanacak.

1 EKİM'DEN SONRA YÜRÜRLÜĞE KONULACAK

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren asgari ücretlerde bir düzenlemeye gidilerek, 10,45 euro olarak ödenmesinin sağlanması planlanıyor. Bu tarihten üç ay sonra, 1 Ekim'den itibaren de 12 euroya çıkarılacak. Bu artış, daha önceki uygulanan zam oranlarından bağımsız olarak, bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilecek. Almanya'da normal şartlarda asgari ücret artışı bir önceki artış esas alınarak belirleniyor. Yasa tasarısında, yaşam ve konut maliyetlerinin artması nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği belirtildi.

İŞVERENLERDEN TEPKİ

Asgari ücrete Bakanlar Kurulu kararınca yapılan zamma tepki ise işverenlerden geldi. Alman İşveren Dernekleri Birliği Başkanı (BDA) Rainer Dulger, siyasetin Asgari Ücret Komisyonu'nun ücret sınırını belirleme taahhüdünü bozduğunu ileri sürdü. Asgari Ücret Komisyonu'nda işverenler ve sendikalar bir araya gelerek, yapılacak zamları belirliyor.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) ise işverenlerden gelen bu eleştiriye itiraz etti. Yapılan açıklamada, söz konusu eleştiri, "gerçeklikten uzak" olarak tanımlandı. DGB yönetim kurulu üyesi Stefan Körzell, söz konusu artışı, "çalışanların yaptıkları işin takdir edilmesi" olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Sol Parti Başkanı Susanne Hennig-Wellsow, Alman basın ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "Eğer Federal Hükümet, işverenlerin eleştirilerinden etkilenmezse iyi bir şey yapar. Asgari ücretin 2015 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte Almanya'nın ekonomisinin çökeceği öngörülüyordu, bunun tersi oldu" dedi.

Yasa tasarısına göre, gelecekteki ücret ayarlamalarını yine Asgari Ücret Komisyonu yapacak. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak zamlarla ilgili bir sonraki kararın 30 Haziran 2023'te alınması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ÜLKEDE NE KADAR?

Almanya, AB'de asgari ücretin nispeten yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, yılın başından bu yana geçerli olan saat başı 9,82 euroluk asgari ücret, tam zamanlı bir iş için aylık brüt 1,621 Euro'ya tekabül ediyor. Lüksemburg'da 2 bin 257 euro, İrlanda'da 1,775 euro, Hollanda'da 1,725 euro ve Belçika'da ise 1,658 euro asgari ücret ödeniyor. Fransa'da ise bu meblağ Almanya'ya göre daha düşük ve 1,603 euro.