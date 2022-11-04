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Almanya'da aralık ayının doğalgaz faturalarını hükümet ödeyecek

Enerji krizine çözüm bulmaya çalışan Almanya, aralık ayında tüketicilerin doğalgaz faturalarını ödeme kararı aldı.

Almanya'da aralık ayının doğalgaz faturalarını hükümet ödeyecek
Kamusaati
Kamusaati
04 Kasım 2022 Cuma 18:52

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrası Avrupa'dan Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi.

Rusya'nın da yaptırımlara cevabı Avrupa'ya sağladığı enerji kısıtlaması oldu.

Bu doğrultuda zorlu bir kış geçirecek olan Avrupa'da enerji krizi patlak verdi.

Almanlar aralık ayında doğalgaz faturası ödemeyecek

Enerji krizini yaşayan ülkelerden biri olan Almanya'da gaz tüketicilerinin Aralık ayındaki ödemelerini federal hükümetin üstlenmesini öngören yasa tasarısı bugün Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Yasa tasarısı, Almanya'da artan gaz fiyatları karşısında hanelerin ve küçük işletmelerin üzerindeki yükün hafifletilmesini hedefliyor.

"Acil yardım geliyor"

Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Başbakan Olaf Scholz, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Acil yardım geliyor! Gaz müşterilerinin Aralık ayında ödeme yapmaları gerekmeyecek. Bunun masraflarını hükümet üstlenecek. Kabine toplantısında bugün enerji fiyatlarının frenlenmesi için bir adım daha atılması kararı aldık" ifadelerini kullandı.

8,9 milyar euro bütçe ayrıldı

Yaklaşık 20 milyon gaz tüketicisini kapsayan bu adım için 8,9 milyar euro bütçe ayrıldı. Yasa tasarısında, hükümetin bu parayı gaz tedarik eden şirketlere havale etmesi öngörülüyor.

Söz konusu bütçe, 21 Ekim'de Alman meclisinde kabul edilen Ekonomi İstikrar Fonu tarafından karşılanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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