Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'de

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, bugün öğle saatlerinde Ankara'ya iniş yaptı.

Uçaktan indikten sonra Anıtkabir'i ziyaret eden Olaf Scholz, Beştepe'de resmi törenle karşılanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

Daha sonra baş başa görüşme yapan iki liderin o anları da objektiflere yansıdı.

Görüntülerde Scholz'un bacak bacak üzerine atarak oturması oldukça dikkat çekti.

"TÜRK VE ALMAN HAKLARI ARASINDAKİ BAĞLILIK ÖZEL BİR DEĞERE SAHİP"

Öte yandan ziyaret sırasında Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye’nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk resmi ziyaret oldukça önem taşıyor.

Yoğun bir diplomasi süreci yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmeyle beraber son 5 günde dünya liderleriyle 14'üncü yüz yüze görüşmesini gerçekleştirniş oldu.