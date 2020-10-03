Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile yapıcı diyalog kurmamız gerekiyor

Almanya Başbakanı Merkel, AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, “AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık.” ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istediklerini belirtti.

“KARABAĞ'DA ATEŞKES İSTİYORUZ”

Karabağ'daki savaşa da değinen Merkel, “Dağlık Karabağ'da mümkün olan en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini istiyoruz.” diye konuştu.