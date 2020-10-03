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Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile yapıcı diyalog kurmamız gerekiyor

Almanya Başbakanı Merkel, AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile yapıcı diyalog kurmamız gerekiyor
03 Ekim 2020 Cumartesi 01:11

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, “AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık.” ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istediklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile yapıcı diyalog kurmamız gerekiyor #1

“KARABAĞ'DA ATEŞKES İSTİYORUZ”

Karabağ'daki savaşa da değinen Merkel,  “Dağlık Karabağ'da mümkün olan en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini istiyoruz.” diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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