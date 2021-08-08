Alman turistler, yangınlar nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmedi Turizm şirketleri, turistlerin orman yangınlarına rağmen Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini kaydetti.

Ülkemizin güneyinde devam eden orman yangınları nedeniyle turizm sektöründe rezervasyon iptaline ilişkin endişeler gündeme geldi.

Ancak turistik noktalardan Antalya ve Muğla'daki bazı bölgelerde yangınlara rağmen turistlerin tatillerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

ALMAN TURİSTLER TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEDİ

Deutsche Welle, yaz sezonu için Türkiye'yi tercih eden Alman turistlerin tavrına dikkati çekti.

Turizm şirketlerinin tutumunun aktarıldığı haberde, Almanya'nın ikinci büyük turizm şirketi DER'in açıklamasına yer verildi.

REZERVASYON İPTALİ YOK

Şirket, müşterilerinden bugüne kadar rezervasyon iptali yönünde talep almadı. DER, Türkiye'nin diğer turizm bölgeleri konusunda bir engelin olmadığını da belirtti.

Bir diğer turizm şirketi TUI de Türkiye'de bağlantılı olduğu otellerin yangından doğrudan etkilenmediği bilgisini paylaştı.