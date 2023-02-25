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Alman rock grubu Toten Hosen depremzedeler için konser verdi, 1 milyon eurodan fazla para toplandı

Alman rock grubu Toten Hosen depremzedeler için konser verdi, 1 milyon eurodan fazla para toplandı

Alman rock grubu Toten Hosen depremzedeler için konser verdi, 1 milyon eurodan fazla para toplandı
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 23:03

Alman rock grubu Toten Hosen, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden zarar görenlerle dayanışma için konser düzenlendi. Biletler 1 saat içinde tükenirken, konserde 1 milyon euronun üzerinde para toplandı.

Alman rock grubu Toten Hosen, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlar için dayanışma konseri verdi. Düsseldorf'ta düzenlenen konser öncesi satışa sunulan biletler 1 saat içinde tükendi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Konser biletlerinin yanı sıra yapılan bağışlarla toplanan paranın bir milyon avroyu aştığı belirtildi. Grubun solisti Campino'nun, "deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geçme" çağrısında bulunduğu konserde, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

TAMAMI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

10 bin kişinin izlediği konserden elde edilen gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı açıklandı.

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