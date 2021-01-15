Alman Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Tüm dünya ölümcül koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da aşılama çalışmaları başladı. Ülkeler vatandaşlarını aşılamaya başlarken bazı bölgelerden peş peşe kötü haberler gelmeye başladı.

Gelen son bilgiye göre Alman aşısı olan Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti. Norveç'te yaşanan bu olay sonrasında yapılan incelemelerde 13 vakada, aşının yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi yan etkilere neden olabileceği belirtildi.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alman aşısı Pfizer koronavirüs aşısı 27 Aralık 2020 tarihinde Oslo'da bulunan huzurevlerindeki yaşlılara uygulanmaya başladı. Ancak alınan son bilgiye göre aşı olan 23 kişi aşı olduktan sonra hayatını kaybetti.

VAKALAR İNCELENDİ

Hayatını kaybeden 13 kişi üzerinde yapılan inceleme sonucunda, aşıların yaşlı kişilerde, var olan kronik hastalıkları sebebiyle ciddi yan etkilere neden olmuş olabileceği ortaya çıktı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerce açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mart ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir