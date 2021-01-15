Alman Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Gelen son bilgiye göre Alman aşısı olan Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti. Norveç'te yaşanan bu olay sonrasında yapılan incelemelerde 13 vakada, aşının yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi yan etkilere neden olabileceği belirtildi.
23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Alman aşısı Pfizer koronavirüs aşısı 27 Aralık 2020 tarihinde Oslo'da bulunan huzurevlerindeki yaşlılara uygulanmaya başladı. Ancak alınan son bilgiye göre aşı olan 23 kişi aşı olduktan sonra hayatını kaybetti.
VAKALAR İNCELENDİ
Hayatını kaybeden 13 kişi üzerinde yapılan inceleme sonucunda, aşıların yaşlı kişilerde, var olan kronik hastalıkları sebebiyle ciddi yan etkilere neden olmuş olabileceği ortaya çıktı.
BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerce açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mart ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir