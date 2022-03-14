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Alman Bild gazetesinin iki yüzlülüğü

Karabağ Zaferi'nde büyük rol oynayan Bayraktar SİHA'ları için "Erdoğan'ın katil drone'u" manşeti atan Bild, aynı SİHA'ların Ukrayna'da kullanılması hakkında "Umudun Silahı" tanımını yaptı.

Alman Bild gazetesinin iki yüzlülüğü
Ömer
Ömer
14 Mart 2022 Pazartesi 10:32

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 18'inci gününde de çatışmalar devam ediyor.

Ülkenin doğu kesiminde konuşlanan Rus birlikleri başkent Kiev'e doğru ilerlerken, Ukraynalı askerler ve sivil halk da direnişini sürdürüyor.

Bu süreçte Ukrayna'nın askeri kuvvetleri Bayraktar TB2'ler ile Rus birliklerine ve hava savunma sistemlerine müdahalelerini sürdürüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Alman Bild gazetesinin manşeti dikkat çekti.

BILD GAZETESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SİHA MANŞETİ: UMUDUN SİLAHI

Bild, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri överek "Umudun silahı" başlığını kullandı.

Bayraktar’ın Ukraynalılara umut verdiği iddia edilen haberde "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar." ifadelerine yer verildi.

KARABAĞ'DA KULLANIRKEN 'ERDOĞAN'IN KATİL DRONE'U' MANŞETİ ATMIŞTI

Ancak, Baykar’ın üretmiş olduğu SİHA’lar, terörle mücadelede Suriye’de, Libya’da ve en son Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasında kullanılırken Alman Bild gazetesi "Erdoğan’ın Katil Drone’u" manşetini atmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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