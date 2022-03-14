Alman Bild gazetesinin iki yüzlülüğü

Mazot gübre ödemesi ne zaman yatacak?, Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2022?, 2022 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar?, 2022 mazot gübre desteği ne kadar?, Tarımsal destek ödemeleri 2022 ne zaman?, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre, destekler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak. Henüz destek ödemesi hesaplarına geçmeyen vatandaşlar, "mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre desteklerin ödeneceği tarihler...