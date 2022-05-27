Alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV oranı arttı 27 Mayıs 2022

27 Mayıs 2022 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV tutarı artırıldı.
Buna göre; alkollü içeceklerdeki artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada yüzde 10 oranında artış yapıldı.
1 litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi. Böylece 64 liralık artış gerçekleşti. 70lik rakıdaki vergi artışı ise 45 lira oldu.
Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 liraya çıkarıldı. Bir paket sigaradan alınan ÖTV tutarı 1,69 lira artırıldı.
TEMMUZ-ARALIK 2022DE ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK
Diğer yandan Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60a varan ÜFE güncellemesi olmayacak.