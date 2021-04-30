Alkol yasağı kalktı mı? Alkol satışı serbest mi? Marketlerde alkol yasağı var mı?

Alkol yasağı kalktı mı? Alkol satışı serbest mi? Marketlerde alkol yasağı olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma sürecinin ardından marketlerde alkol satışına ilişkin yeni kararlar alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

ALKOL YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları özetle şöyle:

* Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.

* Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.