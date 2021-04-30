Alkol yasağı kalktı mı? Alkol satışı serbest mi? Marketlerde alkol yasağı var mı?

Alkol yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsüyle mücadele kapsamında alkol satışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından alkol yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Alkol satışı serbest mi? İşte alkol satışıyla ilgili merak edilen bilgiler!
Alkol yasağı kalktı mı? Alkol satışı serbest mi? Marketlerde alkol yasağı olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma sürecinin ardından marketlerde alkol satışına ilişkin yeni kararlar alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
ALKOL YASAĞI KALKTI MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları özetle şöyle:
* Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.
* Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.
Bakan Soylu şu açıklamaları yaptı:
Geçen dönem de bu tartışmayı yaptık. Geçen haftaki cumartesi-pazar kısıtlamasından herhangi bir fark yok. Kural aynı, süre uzun. İnsanın en temel haklarından seyahat hakkı yok, çocuklarımız okullarından vazgeçiyor, insanlar iş yerlerini kapatıyor. Birçok ülkede var. Örneğin, Paris'te 6 Kasım'dan itibaren kısıtlamaların olduğu saatlerde alkol satışı ve halka açık yerlerde tüketimi yasaklandı. Bir çok örnek var. Alkol yasağı tartışmasından rahatsız değilim.