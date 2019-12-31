Alkol ve Sigara kullananlara 2020 yeni yıl müjdesi (!)

2020 yılbaşında sigaraya ne kadar zam gelecek, 2020 yeni yılda alkole ne kadar zam yapıldı,

Malesef son 2 yıldır alkol ve sigaraya gelen zamlar nedeni ile vatandaş içemeyek duruma geldi.Elbette sağlıklı değil her ikisi de.Ancak bağımlılar bu duruma böyle bakmıyorlar malesef.Hem alkol bağımlıları hem de sigara tiryakileri fiyatlar ne olursa olsun bir yolunu bulup içmeye devam ediyorlar.

Alkol bağımlıları,içkiye gelen zamlardan ötürü kendi içkisini kendi yapıyor.Tehlikeli olan yöntemlerle şarap, rakı vb içki yapıyorlar.Sigara tiryakileri ise ya kaçak sigara tüketiyorlar ya da kendilerini tütün satan bir iş yerinde buluyorlar.

BAĞIMLILARA MÜJDE!

2020 Yılının ilk günlerine yine zamlarla uyanacağız.Ancak alkol ve sigaraya zam yok!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olmasına karar verildi. Bu haber , 2020 yılının ilk 6 ayında sigaraya ve alkole zam yapılmayacağı anlamına geliyor.

Sosyal medya şu sigara bu kadar oldu, rakıya bu kadar zam gelecek diye yayılan söylentilerin aslı yoktur.Haziran ayına kadar alkol ve sigaraya zam yok..Tabi Ocak ayında yapılmayan zam inşallah haziran ayında ağır bir bedelle karşımıza çıkmaz.

Hatırlarsanız son bir yılda sigara ve alkole o kadar zam geldi ki..13,50 TL olan bir sigara 18,50 oldu ve neredeyse 20 tl ye yaklaştı.Öte yandan 9,50 TL olan bir bira 15 TL oldu.Devletin 2020 yılının ilk günlerinde zam yapmayacağına açıkcası çok sevindik çünkü alkol ve sigara çıkabileceği en üst seviyelerde şuan zaten.

KAYNAK: KAMUSAATI.COM