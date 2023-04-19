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Aliyev, ülkesinin adını taşıyan caddenin inşası için Türkiye'ye 100 milyon dolar gönderiyor

Aliyev, ülkesinin adını taşıyan caddenin inşası için Türkiye'ye 100 milyon dolar gönderiyor

Aliyev, ülkesinin adını taşıyan caddenin inşası için Türkiye'ye 100 milyon dolar gönderiyor
Admin
Admin
19 Nisan 2023 Çarşamba 19:17

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan caddesinin yeniden inşası için ülkesinin 100 milyon dolar ayırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Azerbaycan Millet Meclisi Başkanvekili Adil Aliyev, "Türkiye'nin sağlığı bizim sağlığımız, Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır" dedi.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken kardeş ülke Azerbaycan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Son verilere göre 50 binin üzerinde can kaybına neden olan felaketin en başından beri hem arama kurtarma çalışmalarında hem de toplanan yardımlar konusunda geri durmayan Azerbaycan, şimdi de Kahramanmaraş'taki Azerbaycan caddesinin yeniden inşası için 100 milyon dolar gönderiyor.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin önceki akşam düzenlediği iftar programında konuşan açıklamalarda bulunan Azerbaycan Millet Meclisi Başkanvekili Adil Aliyev "Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayırdı. Azerbaycan caddesinin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Arazileri gezdik. Çalışmalara başlanıldı. Türkiye'nin sağlığı bizim sağlığımız, Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır" dedi.

Neden sadece Kahramanmaraş'a yardım yaptıkları sorusuna ise Aliyev, "Yetkililer bize orayı gösterdiler. Ama zaten diğer illere de yardımda bulunacağız, sadece Kahramanmaraş'a yapacağımız destek tutarı 100 milyon dolar" cevabını verdi.

Açıklamasının devamında Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye'nin yardımlarına dikkat çeken Aliyev, "Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak. Milletimizi, kardeşliğimizi sevmeyen devletler çoktur. Ama biz bir olarak onlara karşı durmayı başarmalıyız" ifadelerini kullandı.

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