Aliyev'in Türkiye Azerbaycan'da üs kuracak mı sorusuna cevabı

İlham Aliyev, Türkiye'nin ciddi bir tehdit durumunda Azerbaycan'da askeri üs kurması gibi bir seçeneği kullanılabileceğini söyledi.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NTV canlı yayınına katılarak Dağlık Karabağ’daki son gelişmeleri değerlendirip, Mete Çubukçu'nun sorularını yanıtladı.

Çubukçu Aliyev'e, Türkiye tarafından Azerbaycan'da askeri üs kurulup kurulmayacağını sordu.

"TEHDİT VARSA TABİ Kİ..."

Azerbaycan ile Türkiye arasında birçok alanda anlaşmaların mevcut olduğunu belirten Aliyev, “Pek çok alanda imzaladığımız anlaşmalar yürürlükte. Bu anlaşmalar ayrıca askeri işbirliği ve karşılıklı yardımla ilgili maddeler de içermektedir. Bu bizim hakkımız. Azerbaycan için çok ciddi bir tehdit varsa tabi ki Türkiye bizim müttefikimiz ve bu fırsatları kullanabiliriz. Ancak Azerbaycan'da Türkiye’nin bir askeri üs kurmasına ilişkin görüşmemiz olmadı. Askeri işbirliğimizin her geçen yıl güçleniyor. Yalnızca geçen yıl 10 ortak askeri tatbikat yaptık." ifadelerini kullandı.

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