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Alışveriş Merkezleri Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Avm'ler 8m Saatten Fazla Açık Kalmayacak

Koronavirüs nedeniyle tüm alışveriş merkezlerinde açılış kapanış saatleri değişiyor. AVM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği, AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacağını, çocuk oyun alanlarının kapatılarak dezenfekte edileceğini duyurdu.

Alışveriş Merkezleri Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Avm'ler 8m Saatten Fazla Açık Kalmayacak
14 Mart 2020 Cumartesi 15:07

Alışveriş Merkezleri Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Avm'ler 8m Saatten Fazla Açık Kalmayacak

Koronavirüs nedeniyle tüm alışveriş merkezlerinde açılış kapanış saatleri değişiyor.

AVM'lerde koronavirüs nedeniyle önlemler alıyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi sonucunda Hükümet yetkilileri çok başarılı politikalarla Önlemlerini almaya devam ediyor. Tüm Bakanlıklar Korona Virüsün Ülkemizde bir salgına dönüşmemesi için Çeşitli ve herkes tarafından taktir ile karşılanan önlemler alırken, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği' de tedbir aldı.

AVM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği, AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacağını, çocuk oyun alanlarının kapatılarak dezenfekte edileceğini duyurdu.

AVM'lerde koronavirüs nedeniyle önlemler alıyor

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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