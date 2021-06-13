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Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı

Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
13 Haziran 2021 Pazar 18:41

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1/7 Kocaeli'nin Başsikele ilçesinde bir zincir markette alışveriş yapan vatandaşlar, rafların arasında yılan görünce korku içinde kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

2/7 Olay, Başiskele ilçesinde bir zincir markette meydana geldi.

3/7 Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için Başiskele'de bulunan zincir marketin şubesine giden vatandaşlar, raflar arasında gezinirken ürünlerin arasında yılan olduğunu fark etti.

4/7 Yılanı görünce vatandaşlar panik içinde dışarı çıkarken, market görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

5/7 İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince raftaki ürünlerin arasından çıkarılan yılan doğaya salındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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