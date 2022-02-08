EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Alişan'dan çocuklarının dadılarına 60 bin lira maaş

Alişan’ın, eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırırken, fotoğrafta yer alan dadıların toplam maaşının 60 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Alişan'dan çocuklarının dadılarına 60 bin lira maaş
08 Şubat 2022 Salı 10:17

2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı.

Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, yine ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Ünlü çiftin kızları Eliz, bir yaşına bastı. Buse Varol, kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi düzenledi.  Ancak partide, sahnede olmamasına rağmen baba Alişan yoktu.

Alişan'ın da annesi Suzan Tektaş'ın evinde yapılan kutlamadan fotoğraflar paylaştı. Tektaş Ailesi'nin olduğu kutlamada Buse Varol'un olmaması dikkat etti.

İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

FİLİPİNLİ 3 DADI VAR

Alişan ve ailesinden kimsenin gelmediği doğum gününde bir dikkat çeken detay ise 3 dadı oldu. Güzel oyuncu, organizasyona Filipinli 3 dadısıyla katıldı. Varol, kendisine yardımcı olan dadılarına da sosyal medya hesabından teşekkür etti.

MAAŞLARI TOPLAM 60 BİN

Alişan'ın çocuklarına tuttuğu 3 dadının maaşı da ortaya çıktı. Dadılara 20 bin TL maaş veren Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.