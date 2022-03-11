Alinur Aktaş toplu ulaşımdaki sorunları nasıl çözdüklerini anlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu ulaşımda, taşıma maliyetlerinin artmasına rağmen şehirde problem yaşanmamasına imkan sağlayan projelerini sıraladı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından art arda gelen akaryakıt zamlarından sonra CHP'li belediyeler yine bildiri yayınladı.

11 CHP'li büyükşehir belediyesi, geçtiğimiz aylarda yayınladıkları vergilendirmede indirime gidilmesine yönelik bildirilerinin ardından bugün ikinci bildiri ile halkın karşısına çıktılar.

MANSUR YAVAŞ: ÖNLEM ALACAĞIZ

Hükümete çağrı yapan CHP'li başkanlar, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu ulaşıma zama yapacaklarını belirtip, yeni destek paketi istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise bildiriye ek olarak Twitter hesabından bir video paylaşıp, kontak kapatan özel halk otobüsü ve dolmuşçulardan halkın mağduriyet yaşamaması için önlem alacaklarını söyledi.

ALİNUR AKTAŞ'TAN SORUNLARI NASIL ÇÖZDÜK VİDEOSU

Muhalefet belediyelerinde bu tablo hakimken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikten sonra 3 yıl boyunca uyguladıkları politikalarla, muhalefet partilerinin yaşadığı sorunlardan nasıl kurtulduklarını anlattı.

Aktaş, sosyal medyada yayınladığı videoda, yıllar önce aldıkları önlemler ve hayata geçirdikleri projeler sayesinde tüm belediyelerde olduğu gibi taşıma maliyetlerinin kişi başına 8 liraya kadar çıkmasına rağmen toplu ulaşım sisteminin ayakta durmasının altındaki başarıyı tek tek sıraladı.

"BİRÇOK KEZ İNDİRİM YAPTIK"

Aktaş şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz Bursamızın özellikle ulaşım alanındaki sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Hamdolsun projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Öte yandan vatandaşlarımızın kullandığı araçlarında 2017 ile 2022 arasında başta öğrenci ücretleri olmak üzere birçok kez indirim yaptık. Böylece ulaşımın aile bütçesndeki yerini sürekli azaltmaya çalıştık.

"ÖĞRENCİ DOSTU ULAŞIM"

Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrenci dostu ulaşım anlayışını hakim kılmaya devam ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize biniş başına 44 kuruşa toplu taşıma imkanı sunuyoruz.

HALK OTOBÜSÜ ESNAFINA 20 MİLYON TL DESTEK

Bundan 3 yıl önce halk otobüsü işletmecisi esnafımızı destekleyerek Bursa'da yasal olarak ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuzlukları sonlandırmıştık.

Destek ödemelerini halen sürdürüyoruz. Aylık yaklaşık 20 milyon TL olarak sağladığımız bu destek ödemeleri sayesinde Bursa'da sefer aksamalarının önüne geçildi.

Bu sayede hem üzretsiz ulaşım hakkına sahip olan 65 yaş üstündeki büyüklerimiz, hem de engellilerimiz ve yakınları hem şehit ve gazi yakınları hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadan rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabiliyor.

Halk otobüsü esnafımız verdiği emeğin karşılığı olarak evine ekmek götürebiliyor.

"MALİYETLERİMİZİ HALKA YANSITMIYORUZ"

Şunu samimiyetle bilmenizi isterim ki; bugün benzer birçok büyükşehirde olduğu gibi Bursa'da da bir yolcunun taşınma ücreti yaklaşık 8 lira civarında. Bu maliyetler belediyemize ait ulaşım şirketimizin otobüslerinde de özel halk otobüslerinde de aynı şekilde gerçekleşmekte.

Biz başından beri bu maliyetleri yolcularımıza yansıtmadan hem esnafımızı hem de ulaşım şirketimizi destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz.

Bu desteklemeleri yaparken sefer sayımızı da kapasitemizi de azaltmadık. Hizmet kalitemizi hep yukarıda tuttuk. Filomuzu güncellemeye devam ederek Bursa'da ulaşımı hem ekonomik hem de sürdürülebilir kulmaya çabaladık. Halihazırdaki çalışmalarımızı da bu şekilde yürütüyoruz.

"MALİYET ARTIŞININ İKİ NEDENİ VAR"

Şu anda toplu taşımada yaşanan maliyet artışlarının iki önemli nedeni var: Pandemi sonrasında oluşan küresel yolcu talebi ve dünyada yaşanan Rusya-Ukrayna sorununun yansımaları. Biz bu günlerin de geçeceğini, birlikte bu sorunları aşacağımızı biliyoruz.

Birlik ve dayanışma içinde ve omuz omuza bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız inşallah. Son olarak artan maliyetlere rağmen hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."