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Ali Yerlikaya'nın yeni görevi: İçişleri Bakanı oldu

67. dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Buna göre İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya getirildi.

Ali Yerlikaya'nın yeni görevi: İçişleri Bakanı oldu
Kamusaati
Kamusaati
03 Haziran 2023 Cumartesi 23:06

67. dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı.

Buna göre İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya getirildi.

Ali Yerlikaya kimdir

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede İçişleri Bakanı olanAli Yerlikaya, 11 Ekim 1968’de Konya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990'da kaymakam adayı olan Yerlikaya, Kayseri’nin Felahiye Şanlıurfa’nın Hilvan ve Yozgat’ın Sarıkaya ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 2003’te, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine 2004'te atanan Yerlikaya, 2007-2018'de Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

İstanbul Valiliği'ne 26 Ekim 2018’de atanan Yerlikaya, evli ve 4 çocuk babası.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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