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Ali Koç, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi, sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki antrenmanını ziyaret etti.

Ali Koç, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti
11 Temmuz 2021 Pazar 23:44

enerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdürüyor.

Saat 10.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

Bugün yapılan antrenmana sürpriz bir ziyaret de gerçekleşti.

Ali Koç, Topuk Yaylası nı ziyaret etti #1

ALİ KOÇ’TAN ZİYARET

Tesislere gelen Başkan Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç da antrenmanın bir bölümünü izledi.

Vitor Pereira ile sohbet eden Koç, Portekizli hocayla samimi anlar yaşadı.

Ali Koç, Topuk Yaylası nı ziyaret etti #2

Ali Koç, Topuk Yaylası nı ziyaret etti #3

Ali Koç, Topuk Yaylası nı ziyaret etti #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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