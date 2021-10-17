Ali Koç: Ayaklanma zamanı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor mağlubiyetinin ardından, "Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz, bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık ayaklanma zamanı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Nefes kesen maçta bordo-mavili ekip 3-1'lik galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Koç açıklamalarında, “Kart pozisyonuna baktığımda %50-%50 dedim ama sonradan izleyince kararım netleşti. Avrupa'nın her yerinde bu pozisyona kart verilmiyor.

Taraftarıma sesleniyorum, sakin olun. Asın kesin, düdük astırın diyorsunuz, ona da geleceğim ama sakin olun. Bu takım burada 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı. 80. dakikaya kadar maç ortadaydı. Ne olduysa orada oldu.

Bir penaltı, ki haklı bir penaltıydı, belki de tek doğru kararı oydu. Bu takımla gurur duyuyorum, çocukların hepsi çok kızgın ve öfkeli. 30 milyon Fenerbahçelinin olduğu sebeple aynı sebepten dolayı kızgınlar.

Buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu.

Bu maç 11'e 11 bitseydi, bu maçtan galip ayrılmamamız söz konusu değildi.

Şu gördüğünüz olay, hakem rezaleti, bir norm olarak kabul ediliyor.

“HERKES DEĞİŞİYOR AMA BU ARKADAŞLAR DEĞİŞMİYOR”

Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu herkes söylüyor. TFF başkanı değişiyor, MHK başkanı değişiyor, kulüp başkanı değişiyor, hoca değişiyor ama bu arkadaşlar değişmiyor... Bu iş her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Bugün Min Jae'ye verilen karttan sonra oyunun bütün seyri değişti. Bir pozisyondan maç yorumlamak istemiyorum. İşin geneline bakıyorum ve beni en çok rahatsız eden şey hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı. Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi?

“ALİ MAÇALAN”

Rizespor-Galatasaray maçı. Haddime değil, iki takımdan da özür diliyorum ama bu örneği vermek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor, net faul. Galatasaray 3. golü atıyor, net faul, 2-3 tane faul. Maçı 8 dakika uzatmış, üstüne 4 dakika daha koyuyor.

Rizespor golü atsa Galatasaray camiası ayağa kalkacak. Bunlar, kaos ortamı yaratacak.

Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum, Şansalan değil, Maçalan. Bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı.

“ARTIK AYAKLANMA ZAMANI”

Camiama sesleniyorum. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bunu yanlış yere çekmeyin.

Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atacaktır Fenerbahçe taraftarı. Bunu yapın, böyle bir hazırlık olduğunu duyuyorum.

Tam böyle ayaklandık, aldık başımızı gideceğiz, anlamsız bir hakem performansı sonrasında yine bu noktaya gelindi.

Biz şampiyon o-la-ca-ğız. Bunu yazın kafanıza. Bu takımdan ümidinizi kesmeyin.

Büyük resmi görün ve kenetlenin. Gidebilenler bu gece Sabiha Gökçen'e gitsin. Bu takıma destek olun.” ifadelerini kullandı.