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Ali Babacan’ın Kuracağı Yeni Partinin İsmi Belli Oldu İşte Yeni Partinin İsmi

Babacan’ın kuracağı yeni partinin ismi: DEVA: Demokrasi Ve Atılım Partisi Çarşamba günü saat 11:00’de açıklanacak, Ali Babacan, TED Ankara Kolejinden birincilikle mezun olup ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği okumuş, yetmemiş Fulbright bursu ile Amerika'ya yüksek lisans yapmaya gitmiştir. Yani Babacan, iktidara talip isimler arasında en iyi akademik kariyere sahip olan isimdir. Atılım Partisi DEVA

Ali Babacan’ın Kuracağı Yeni Partinin İsmi Belli Oldu İşte Yeni Partinin İsmi
08 Mart 2020 Pazar 21:30

Ali Babacan’ın Kuracağı Yeni Partinin İsmi Belli Oldu İşte Yeni Partinin İsmi

Babacan’ın kuracağı yeni partinin ismi: DEVA: Demokrasi Ve Atılım Partisi Çarşamba günü saat 11:00’de açıklanacak

Resim

Babacan’ın kuracağı yeni partinin ismi: DEVA: Demokrasi Ve Atılım Partisi Çarşamba günü saat 11:00’de açıklanacak
Ali Babacan, TED Ankara Kolejinden birincilikle mezun olup ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği okumuş, yetmemiş Fulbright bursu ile Amerika'ya yüksek lisans yapmaya gitmiştir. Yani Babacan, iktidara talip isimler arasında en iyi akademik kariyere sahip olan isimdir. Atılım Partisi DEVA
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun inşaa ettiği Gelecek Partisi’nin sonrasında , eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın da partisinin kuruluşunun Çarşamba günü açıklanacağı duyuruldu. Partinin isminin DEVA olacağının çarşamba günü resmen kamuoyunada duyurulacağını belirtildi. Partinin kurucuları İçerisinde milletvekillerinin de bulunacağına dair söylentiler var . Babacan, uzun zamandır eski bakanlardan Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Beşir Atalay gibi isimlerle partinin tüzüğü konusunda da çalışmaları sürdürüyor. (ANKA)
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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #atılım #Demokrasi #demokrasi ve atılım partisi #deva partisi #deva #ali babacan
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