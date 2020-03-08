Babacan’ın kuracağı yeni partinin ismi: DEVA: Demokrasi Ve Atılım Partisi Çarşamba günü saat 11:00’de açıklanacak, Ali Babacan, TED Ankara Kolejinden birincilikle mezun olup ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği okumuş, yetmemiş Fulbright bursu ile Amerika'ya yüksek lisans yapmaya gitmiştir. Yani Babacan, iktidara talip isimler arasında en iyi akademik kariyere sahip olan isimdir. Atılım Partisi DEVA
Ali Babacan’ın Kuracağı Yeni Partinin İsmi Belli Oldu İşte Yeni Partinin İsmi
Babacan’ın kuracağı yeni partinin ismi: DEVA: Demokrasi Ve Atılım Partisi Çarşamba günü saat 11:00’de açıklanacak
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