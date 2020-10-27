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Ali Babacan’dan Fransız mallarına boykot yorumu: Bunlar çocukça şeyler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısına "Bunlar çocukça şeyler, tamamen hikaye" dedi.

Ali Babacan’dan Fransız mallarına boykot yorumu: Bunlar çocukça şeyler
27 Ekim 2020 Salı 00:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi.

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını cevaplayan Ali Babacan, küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürünün sadece bir ülkenin malı olmadığını savunarak boykot kararının çocukça olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN FRANSIZ MARKALI ÜRÜNLER VAR"

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına ilişkin, şunları söyledi:

"48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürün sadece bir ülkenin malı değildir. Türkiye'de üretilen Fransız markalı ürünler var. Onları da mı boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor. Bunlar çocukça şeyler. Tamamen hikaye"

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