Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı

Savunma sanayisindeki yatırımları eleştiren Ali Babacan, iktidarın değişmesi durumunda yapılanları değerlendireceklerini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü bir ülke olmasını sağlayan yatırımlar meyvesini verdi.

Bayraktar İHA ve SİHA'lar gökyüzünün egemen gücü oldu.

Öyle ki pek çok ülkenin almak için sıraya girdiği İHA ve SİHA'lar, Türkiye'yi savunma sanayisinde en üst lige çıkardı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hamlelerinde çok önemli bir rol üstlenen insansız hava araçları, muhalefetten bazı isimler tarafından daha önce eleştirilmişti.

Bu isimlere şimdi de Ali Babacan eklendi.

Savunma sanayisinde yapılanlar şimdi de Babacan'a dert oldu

Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Babacan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarını hedef aldı.

Ürettikleri İHA ve SİHA'larla savaşların kaderini değiştiren Baykar'ı hedef tahtasına oturtan Babacan, savunma sanayisindeki teşviklerin adil dağıtılmadığını öne sürdü.

Babacan, katıldığı bir yayında konuya ilişkin ifadeleri sonrası Baykar'dan gelen cevabın siyasi olduğunu söyledi.

Baykar'ı akrabalık ilişkisi üzerinden hedef aldı

Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmasına göndermede bulunan Babacan, "Söylediklerimden sonra yapılan açıklamalar bir genel müdürün değil, siyasetle iç içe geçmiş bir yapının açıklaması aynı zamanda. Özellikle bu akrabalık, şirketlerle hükümet arasındaki böyle girift ilişkiler doğru bir şey değil. Adilliği, şeffaflığı ve eşitliği yerle bir eden yaklaşımlar bunlar." dedi.

"Bu projelere dokunacağız"

İktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını da ifade eden Babacan, "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar." şeklinde konuştu.