Ali Babacan'ın partisi Ne zaman Açılacak ?

Ali Babacan'ın Partisi Ne zaman Açılacak ?

Halen İsmi ve logo bulma çabaları tamamlayamayan Ali Babacan, yeni partinin duyurusu için şubat ayının sonunu bekliyor.

AK Parti'den istifa ettikten hemen sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket etmeye karar veren Ali Babacan, yeni parti kurma kararına varmıştı.

5. KEZ ERTELENDİ

Babacan, partinin kuruluşu için bir türlü İşlemleri tamamlayamadı . Genel merkez halen insaat durumunda inşaatı bitmedi, mobilyalar yetişmedi bu gibi nedenlerden partinin kuruluşu,tam tamına 5 kez ertelenmiş oldu .

İSİM HALA BELLİ DEĞİL, LOGO DA BULUNAMADI

İsim ve logo çalışmasını yerine getiremeyen Babacan'ın ekibi, parti kuruluşu için şubat ayının sonuna ve bu sürenin mart ayının başına da sarkabileceğini ima ederek işaret verdi.

Geçtiğimiz haftalar içerisinde parti kuruluş süreciyle alakalı açıklamalar yapan Babacan, parti açma sürecinin devam ettiğini, parti yapma konusundaoldukça kesin hükümlü olduğunu ifade etmişti.

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