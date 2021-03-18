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Ali Babacan'dan HDP açıklaması

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili "Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir" dedi.

Ali Babacan'dan HDP açıklaması
18 Mart 2021 Perşembe 10:25

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açılmasını değerlendirdi.

"SİYASETİN YOLUNU KAPATMAK ÜLKEYİ ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HAPSETMEKTİR"

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan dan HDP açıklaması #1

Ali Babacan dan HDP açıklaması #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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