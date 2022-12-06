Ali Babacan'dan aday belirleme yöntemine Vatikan benzetmesi

Ali Babacan'ın 6'lı masanın aday belirleme yöntemini anlatırken kullandığı Vatikan benzetmesi dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV’de İlker Karagöz ile “Çalar Saat” programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Babacan Karagöz'ün sorularını da yanıtladı.

Aday belirleme yöntemini anlattı

Babacan'a 6'lı masada cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceği de soruldu.

6 liderin de belli listeler ile tekliflerde bulunacağını ve bu üyeler arasında 1 kişinin mutabakatla aday gösterileceğini söyledi.

Vatikan benzetmesi yaptı

Babacan, aday belirleme tarifinde Vatikan benzetmesi yaptı.

DEVA Partisi Lideri Babacan, "Biz bir isim listesi oluşturacağız. Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Papa seçiminde duman işareti

Vatikan'da Papa seçimi sürecinde bir araya gelen kardinaller, adaylar için oylama yapıyor.

Oylama sonucu ise dünyaya duman işareti ile ilan ediliyor.

Oylamanın ardından yayılan dumanın beyaz olması yeni papanın seçildiğine, siyah olması ise seçilemediğine işaret ediyor.