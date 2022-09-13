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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göbeğini açtı, fotoğrafın altı yorum doldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Öztel son olarak göbeğini açıkta bırakan bir tişört tercih ederek, bu anlarını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa süre içinde çok sayıda yorum geldi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göbeğini açtı, fotoğrafın altı yorum doldu
Kamusaati
Kamusaati
13 Eylül 2022 Salı 00:50

Çorum'da gerçekleştireceği konser iptal edilen ve bu durumun psikolojisini etkilediği ifade eden Aleyna Tilki'ye en büyük destek, annesi Havva Öztel'den geliyor. Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Öztel, sosyal medya hesabından hem kızlarının hem de kendisinin fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

"SENİ KALBİNDEN KOVDUM" ADLI ŞARKIYI SESLENDİ

Öztel, geçtiğimiz aylarda "Seni kalbimden kovdum" adlı şarkıya klip çekerek, müzik piyasasına atıldı. Şarkısı hem eleştiri hem de beğeni alan Öztel, bu sefer Instagram'dan paylaştığı pozlar nedeniyle gündemde.

GÖBEĞİNİ AÇIK BIRAKTI

Göbeğini açık bırakan bir tişört ve spor eşofmanı tercih eden Öztel, bu kombiniyle çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafın altı kısa süre içerisinde yorumlarla doldu. Takipçileri fotoğraf için "Çok hoşsun, güçlü kadın, harika uyum" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o pozlar:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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