Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un sır dolu ölümü
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un sır dolu ölümü
3 Haziran’da Ankara’daki evinde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır’ı dövüp video yayınlayan erkek arkadaşı Ümit Can Uygun’a katil suçlaması yöneltilmişti. Ümit Can Uygun’un annesi Gülay Uygun da silahla başından vurularak ölmüş halde bulundu. Bu iki ölümdeki sır aydınlatılmayı bekliyor.
Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır’ı iddialara göre; erkek arkadaşı Ümit Can Uygun, tehditle pavyonda çalıştırıyor, kazandığı parayı elinden alıyor, genç kıza şiddet uyguluyordu. 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde boynuna bornoz kuşağı dolanmış halde ölü bulunduğunda Ümit Can Uygun’un ifadesi alındı ama serbest bırakıldı. Sosyal medyada Ümit Can Uygun’un tutuklanması için kampanya başlatıldı.
İddialara göre; Ümit Can Uygun, yetiştirme yurdunda öğretmen olan annesi Gülay Uygun aracılığıyla bulduğu genç kızları pavyonlara pazarlıyordu. Bu iddialar üzerine hakkında fuhuşa aracılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan Gülay Uygun önceki akşam Keçiören’de boş arazide başından silahla vurularak ölmüş halde bulundu. Gülay Uygun’un yanında intihar notu bulunduğu ileri sürüldü.
mit Can Uygun’un silahlarla ve pavyonda çalıştırdığı kadınlardan elde ettiği iddia edilen paralarla verdiği bu poz tepki almıştı.
"İşin peşini bırakmayacağız"
Ümit Can Uygun, atv’deki programında Alleyna’yı konu eden Müge Anlı’yı annesinin ölümünden sorumlu tuttu. Müge Anlı ise dünkü programında, “Oğlu suçlanırken psikolojisi gayet sağlam kalan hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde öldü. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.
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