Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un sır dolu ölümü

Bu fotoğraf Gülay Uygun ölü bulunduktan hemen sonra çekilmiş. Cesede sarılan kişi Ümit Can Uygun. Bir anda sosyal medyada yayılan fotoğrafı çeken ve servis eden kişinin kimliği meçhul.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Gülay Uygun’un cesedi bulunduğunda maskesi ağzındaydı, yanında alışveriş poşetleri vardı ve ayakkabısının teki çıkmıştı. Bu deliller intiharı şüpheli hale getirmiyor mu?

Kurşunun Gülay Uygun’un ensesinden girdiği iddiası var. Bir insan kendi ensesine nasıl kurşun sıkabilir?

Gülay Uygun’un WhatsApp grubu kurup kızlara “İfadenizi alırlarsa hakkımda iyi şeyler söyleyin” diye yazdığı doğru mu?

Aleyna Çakır’ın cenazesine giden arkadaşı Emine Yanıkoğlu, üvey annesine “Benim de sonum Aleyna gibi olacak” dedikten 1 hafta sonra eşi tarafından öldürüldü. Cinayetin, bu iki ölümle bağlantısı var mı?