Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu,İTALYA'DA ALİ İMRAN SURESİ OKUTULUYOR

İtalya'da kuran okunması,İTALYA DA KURAN OKUNUYOR

İtalya'nın Carpi kentinde Corona Virüs Salgını nedeni ile ALİ-İMRAN suresi okundu.Tüm dünyayı etkisi altına almış olan corona virüsü için her türlü tedbir alınmaya devam ediliyor.Özellikle İtalya'yı çok çok ciddi zorluklara sokan Corona,İtalya'nın Çarpi kentinde Kuranı-Kerim okunmasına da vesile oldu!

ALİ İMRAN SURESİ OKUNDU,YEREL TV KANALLARINDA İZLETİLDİ!

Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan'nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den Al İmran suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. İmam Selmi "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz" dedi.

Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz'dedi.

ALLAH TÜM MÜSLÜMANLARI KORUSUN!

Kamusaati.com yazarlarından Birol Çakman ise, bu tür durumlarla önümüzdeki günlerde daha çok karşılacağız dedi.İroni yapmıyorum,oruç bile tutmalarını isteriz.İşte müslümanlık böyle bir din.Herkesi kucaklaştıran,herkese kucak açan,herkesin yardımcına koşmayı emreden bir din.

Çok kısa bir süre önce İslam dinini eleştiren hatta öyle ileri gidip,teroristlerin hem müslümanlardan oluştuğunu iddia eden kendilerini medeniyetin başkenti konumuna yerleştiren,sözde insan müsvetteleri aceba anlamışlar mıdır İslam dininin ne mübarek olduğunu..

İşte İtalya'da okunan dualar:

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