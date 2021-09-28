Akşener, CHP'ye rest çekti

Gazeteci Sevilay Yılman, CHP cephesinin Meral Akşener'in açıklamalarını yanlış anladığını, İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını yazdı.

Millet İttifakı, kurulduğu günden bu yana krizlerin içerisinden bir türlü çıkamadı.

CHP ile İyi Parti'yi karşı karşıya getiren son krizin nedeni ise Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi aday olarak çıkaracağını bilemeyen partiler arasında ince hesaplar başladı.

MERAL AKŞENER: BEN BAŞBAKAN ADAYIYIM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkarak Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, kendisinin Başbakan adayı olduğunu söyledi.

Akşener'in bu açıklaması; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarını güçlendirdi.

Meral Akşener'in; Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yaptığı ziyaretlerinde yanında bulunan gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk'teki köşesinde bu tartışmaları değerlendirdi.

ALENİ BİR BİÇİMDE REST ÇEKTİ

Sevilay Yılman, Meral Akşener'in yaptığı açıklamanın CHP cephesinde yanlış anlaşıldığını belirtti ve aslında Akşener'in, CHP'ye rest çektiğini yazdı.

Sevilay Yılman'ın yazısından bir kısım;

"Bana göre Akşener büyük ortak CHP’ye aleni bir biçimde rest çekti.

Son günlerde CHP kanadından yükselen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda; 'Beyler bir saniye!' deyip tamponu koydu.

Sorun şu ki; Muhataplarının bazılarının bunu hala anlayamamış olması.

Akşener’in açıklamalarının hemen akabinde CHP Lideri’nin Twitter hesabındaki arka fon; 'Geliyor gelmekte olan' sloganının yer aldığı bir kapakla değiştirilmiş.

Akşener’in açıklamaları maalesef CHP kanadından doğru okunamamış.

Oysa ki çok net anlaşılıyor ne demek istediği.

"ADAY DEĞİLİM DİYOR AMA.."

'Evet ben aday değilim' diyor ama…

Şu ifadelerle de bir noktanın altını çiziyor; 'Önümüzdeki seçim çok riskli bir seçim. Kritik bir seçim. Dolayısıyla asla risk alamayız. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım bu net ama kimin aday olacağının da karar anında masada oturacağım. Kiminle kazanacaksak onunla seçime gitme konusunda kararlılıkla hareket edeceğiz ve bir otorite olarak da o an geldiğinde gereğini neyse yerine getireceğim!'

Bu cümlelerden eğer adayın Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği iması filan çıkarıldıysa çok yazık.

Çıkarılmayıp da işe öyle gelindiği için bir algı oluşturulmaya çalışılıyorsa daha da yazık.

İSTESE ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR DERDİ

Bunu başaracak adayın Kemal Kılıçdaroğlu olabileceğine inanmış olsaydı zaten ortağından habersiz, mutabakatsız bu tip bir çıkışı yapmaya da gerek duymazdı değil mi?

O anı bekler ve o an geldiğinde de büyük ortağının yumruğunu havaya kaldırıp; 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur!' der bitirirdi olayı…"