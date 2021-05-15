Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?

Gündemde sıklıkla boşanan kadına devlet desteğinin neler olduğu araştırılıyor ve bu imkandan yararlanma şartları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sunulan bu desteklerin en dikkat çeken yanı ise karşılıksız ve geri ödemesiz olması. Peki 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri? Her boşanan kadın devletin sunduğu maddi destekleri alabiliyor mu, hangi şartları taşıması gerekiyor? İşte detaylar…