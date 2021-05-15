Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından 17 Mayıs sonrası uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Candaş Tolga Işık, twitter hesabından: "Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve haftasonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "en yasaksız" haliyle geçirebilmek." Mesajını paylaştı.