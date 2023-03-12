Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesinin türbin binasındaki çatının montajı bitti

Akkuyu inşaat ve montaj ekibi, sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesindeki türbin binası çatısının montajının tamamlandı. Bir sonraki aşamada çatı kaplamasının montajı yapılacak.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çatı döşemesi de dahil olmak üzere toplam ağırlığı 1140 ton olan 9 genişletilmiş kirişten oluşan türbin binası çatısında kurulum süreci, 10 Aralık 2022'de başladı.

Ve 3 ayda 1'inci ünitenin türbin binasındaki çatının montajı bitti...

Her biri 200 tona yakın ağırlıkta

Her biri 110 ile 200 ton ağırlığında olan kirişler, şantiyede önceden hazırlanan iki kızak üzerinde paralel olarak birleştirilerek monte edildi.

İnşaat ekibi, yapının son kirişlerini monte etmeden önce, hava giderici ve besleme suyu depolama tankı da dahil olmak üzere birkaç parça ağır ve büyük türbin ekipmanının kurulumunu gerçekleştirdi.

Çatı kaplamasının montajı yapılacak

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bir sonraki aşamada çatı kaplamasının montajı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, türbin binasının çatı kirişlerinin montajının dikkatli bir hazırlık gerektiren karmaşık ve zaman alıcı bir işlem olduğunu dile getirdi.

"Hassasiyetle monte ediliyor"

Butckikh, "Her bir kiriş, on milimetre hassasiyetle monte ediliyor. Akkuyu inşaat ve montaj ekibi, sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen bu görevi başarıyla tamamladı. Türbin binasının inşaatının bir sonraki aşamasında türbin jeneratörünün ana bileşenlerinin montajı gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.

Bazıları rahatsız...

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali, hem CHP’yi hem de bazı ülkeleri rahatsız ediyor.

Bunlardan ilki Yunanistan’dı…

Yeni bir "Çernobil" tehlikesi gibi gösteriyorlar

2 yıl önce santralin üçüncü reaktörünün temeli atılmış, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Akkuyu'nun Türkiye'ye yakın diğer devletler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu hatta Doğu Akdeniz'de yeni bir "Çernobil" tehlikesinin yaşanabileceğini iddia ederek, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etmişti.

"Türkiye nükleer silah geliştirecek"

Yunan’ın korkusu o dönem bir haberde şu ifadelerle aktarılmıştı:

Atina yıllardır Türkiye’nin 'şüpheli' çabalarına dikkatle bakıyor. Türkiye, enerji üretimi için nükleer reaktörler yaparak, hem gerekli teknolojik bilgi birikimini hem de nükleer silahların geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelere erişimi elde ediyor. Türkiye, nükleer mühendisleri eğitiyor ve hem sivil hem de askeri kullanım için tasarlanmış fisil madde ve ekipman gibi kaynaklara erişmek istiyor.

'Çalışmaları durdurun' çağrısı

ABD-Yunan destekli bu çaba, CHP’den de karşılık görmüş, santraldeki çalışmaların durdurulması için çağrı yapılmıştı.

Birkaç gün önce dokunulmazlığı kalkan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, o dönem “Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım.” demişti.

6'lı masa iktidara gelirse durduracak

Bu yıl tamamen faaliyete geçecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni istemeyen ABD, bunu iktidara gelmesi halinde 6'lı masa üzerinden daha somut bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Öyle ki, 6’lı masanın iktidara gelmesi halinde durdurmak için kolları sıvayacağı belirtiliyor.