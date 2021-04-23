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Akdeniz'deki tekne kazasında çok sayıda göçmen hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında yaşanan tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Akdeniz'deki tekne kazasında çok sayıda göçmen hayatını kaybetti
23 Nisan 2021 Cuma 01:43

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.

"BU SON TRAJEDİDEN DOLAYI ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"SÖZ KONUSU BOTUN 130 KİŞİ TAŞIDIĞI VE ZOR DURUMDA OLDUĞU ÇARŞAMBA SABAHI RAPOR EDİLMİŞTİ"

Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz’den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

HAYATTA KALAN KİMSEYE RASTLANMADI

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı. Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Akdeniz deki tekne kazasında çok sayıda göçmen hayatını kaybetti #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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